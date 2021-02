Cronaca 450

Mazzarino, trovato in possesso di un fucile a canne mozze con matricola abrasa: a fiutarlo il cane dei carabinieri Nastia

L'uomo, il 52enne Rocco Selvaggio, è stato arrestato e l'arma sarà sottoposta ai Ris di Messina per verificare se è stata utilizzata per commettere reati

Redazione

09 Febbraio 2021 09:48

Il mazzarinese Rocco Selvaggio, 52 anni, è stato arrestato in flagranza di reato il 6 febbrai dai Carabinieri della Stazione di Mazzarino, per detenzione illegale di un fucile automatico marca Browning, cal. 12, con matricola abrasa, al quale erano stati segati le canne e il calcio. I militari dell’Arma, con il contributo dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” e di una unità cinofila del Nucleo Cinofili di Villagrazia (PA), sabato mattina, alle prime luci dell’alba, hanno effettuato una perquisizione nella sua abitazione e in un suo casolare di campagna, in contrada Favara di Mazzarino. Proprio in questo ultimo luogo, il cane “Nastia” ha fiutato qualcosa di sospetto e si è bloccato davanti una vasca in cemento, al cui interno i Carabinieri hanno rinvenuto l’arma da sparo che era stata accuratamente occultata. L’uomo è stato arrestato in flagranza per ricettazione e detenzione di arma clandestina, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di contrada Balate. Ieri 8 febbraio, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto, disponendo che il SELVAGGIO venisse tradotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari. L’arma sequestrata sarà, adesso, esaminata dai Carabinieri del R.I.S. di Messina per verificare se sia mai stata utilizzata per commettere reati.

