Mazzarino, mancate risposte sull'aumento dell'orario di lavoro: dipendenti in stato di agitazione

Ad oggi i lavoratori sono in sovraccarico rispetto a quanto viene loro corrisposto: a rischio i servizi per i cittadini

Redazione

03 Luglio 2021 11:44

Nessun passo avanti al Comune di Mazzarino, sull’avvio delle procedure di aumento delle ore del personale precario. I sindacati chiedono alla Prefettura l’attivazione di un tavolo di raffreddamento, anticamera della proclamazione dello sciopero. In una nota, Cgil, Cisl. Fp e Uil Fpl chiedono alla profettura la necessità di confrontarsi sui diritti dei lavoratori e tentare di dirimere la questione stante che già il 9 giugno scorso si chiedeva al Comune un momento di incontro per definire la vertenza stante che ad oggi tutti gli atti burocratici preparatori sono stati portati a termine, come l’approvazione del bilancio comunale.

“Una situazione non più sostenibile - segnalano i sindacati - stante che nonostante questo lungo ‘silenzio’ da parte dell’amministrazione comunale sono significativamente in crescita i carichi di lavoro attribuiti ai lavoratori che non possono essere espletati in 24 o addirittura 18 ore settimanali. Se la vicenda non troverà la propria ricomposizione - concludono - sarà convocata una giornata di sciopero”.



