Attualita 245

Mazzarino, lezione speciale su "Cambiamento climatico e transizione ecologica"

Psicologi e ambientalisti tutti attorno ad un tavolo per discutere del futuro ecologico

Redazione

27 Ottobre 2023 15:40 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/mazzarino-lezione-speciale-su-cambiamento-climatico-e-transizione-ecologica Copia Link Condividi Notizia

Ha avuto luogo nei giorni scorsi a Mazzarino, presso l’auditorium della chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, una lezione-conferenza sul tema: “Cambiamento climatico e transizione ecologica”. L’evento, patrocinato dal Comune di Mazzarino, si è svolto nell’ambito dell’inaugurazione dell’anno accademico 2023/2024 dell’Università Popolare del Tempo Libero, in collaborazione con l’Auser di Caltanissetta. Ha introdotto la serata il presidente dell’Università Popolare del Tempo Libero Calogero Alagona, con un saluto agli ospiti e agli studenti. Quindi, egli ha presentato il ricco programma delle iniziative per l’anno accademico 2023/2024 e ha ringraziato il presidente dell’Auser Caltanissetta Salvatore Pelonero per la collaborazione.

E’ seguito l’intervento del sindaco Vincenzo Marino, che ha fatto riferimento ai programmi e alla gestione del Comune di Mazzarino in ordine alla complessa “questione ambientale”. Quindi, si sono succeduti gli interventi dei relatori: Pasquale Petix, sociologo, rettore LUSE Auser Cultura Caltanissetta, ha trattato il tema facendo riferimento alle politiche in atto nel Paese e, specificatamente, alle politiche del welfare sociale; Leandro Janni, docente e presidente regionale di Italia Nostra Sicilia, ha spiegato attraverso delle immagini in cosa consista il cambiamento climatico in atto e ha espresso alcune note critiche sulla cosiddetta “transizione ecologica”; infine Ivo Cigna, docente e presidente di Legambiente Caltanissetta, ha mostrato alcuni significativi dati statistici sul cambiamento climatico e ha illustrato diversi progetti a favore della qualità dell’ambiente e della vita dei cittadini, realizzati e realizzabili in ambito comunale.

Molto attento il pubblico, composto da studenti e studentesse dell’Università Popolare del Tempo Libero, ma anche da cittadini interessati al tema trattato. La serata si è conclusa con la donazione di una bella targa ricordo ai relatori e con un momento conviviale in un noto ristorante mazzarinese.



Ha avuto luogo nei giorni scorsi a Mazzarino, presso l'auditorium della chiesa di Sant'Ignazio di Loyola, una lezione-conferenza sul tema: "Cambiamento climatico e transizione ecologica". L'evento, patrocinato dal Comune di Mazzarino, si è svolto nell'ambito dell'inaugurazione dell'anno accademico 2023/2024 dell'Università Popolare del Tempo Libero, in collaborazione con l'Auser di Caltanissetta. Ha introdotto la serata il presidente dell'Università Popolare del Tempo Libero Calogero Alagona, con un saluto agli ospiti e agli studenti. Quindi, egli ha presentato il ricco programma delle iniziative per l'anno accademico 2023/2024 e ha ringraziato il presidente dell'Auser Caltanissetta Salvatore Pelonero per la collaborazione. E' seguito l'intervento del sindaco Vincenzo Marino, che ha fatto riferimento ai programmi e alla gestione del Comune di Mazzarino in ordine alla complessa "questione ambientale". Quindi, si sono succeduti gli interventi dei relatori: Pasquale Petix, sociologo, rettore LUSE Auser Cultura Caltanissetta, ha trattato il tema facendo riferimento alle politiche in atto nel Paese e, specificatamente, alle politiche del welfare sociale; Leandro Janni, docente e presidente regionale di Italia Nostra Sicilia, ha spiegato attraverso delle immagini in cosa consista il cambiamento climatico in atto e ha espresso alcune note critiche sulla cosiddetta "transizione ecologica"; infine Ivo Cigna, docente e presidente di Legambiente Caltanissetta, ha mostrato alcuni significativi dati statistici sul cambiamento climatico e ha illustrato diversi progetti a favore della qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini, realizzati e realizzabili in ambito comunale. Molto attento il pubblico, composto da studenti e studentesse dell'Università Popolare del Tempo Libero, ma anche da cittadini interessati al tema trattato. La serata si è conclusa con la donazione di una bella targa ricordo ai relatori e con un momento conviviale in un noto ristorante mazzarinese.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare