Mazzarino: i consiglieri comunali D'Asaro ed Alessi hanno aderito a Fratelli d'Italia

Si dovrebbe tenere a breve il congresso cittadino per la nomina del coordinatore locale

Redazione

Continua a crescere la famiglia di Fratelli d’Italia nella provincia nissena. Ad ufficializzare il passaggio nel partito, che a livello regionale è guidato dal coordinatore Giampiero Cannella e in provincia da Fabiano Lomonaco, sono i consiglieri comunali di Mazzarino Vincenzo D'Asaro e Riccardo Egidio Alessi che hanno deciso di sposare il progetto politico e condividendone i valori. "La presenza dei due consiglieri sarà un elemento in più per avere una antenna attenta e sensibile all’interno della comunità mazzarinese con l’obiettivo di contribuire nella risoluzione di problematiche e rispondere alle esigenze che la comunità stessa manifesta", dichiara l'on. Giuseppe Catania.

"Auguriamo ai consiglieri D’Asaro e Alessi buon lavoro sapendo che sapranno operare con spirito di abnegazione e grande senso di responsabilità. In attesa della definizione del congresso e della conseguenziale nomina del coordinatore cittadino, il consigliere D’Asaro fungerà da riferimento locale. L’interesse che si è ingenerato attorno al nostro partito è significativo e certamente anche nei prossimi giorni seguiranno nuovi ingressi che andranno a rafforzare Fratelli d’Italia in provincia di Caltanissetta", conclude il deputato dell'Ars.



