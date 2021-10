Attualita 240

Mazzarino, dipendenti part time del Comune chiedono aumento delle ore: proclamato lo sciopero

La protesta arriva dopo mesi di trattative e proposte all'Amministrazione comunale che però non sono state accolte

Redazione

02 Ottobre 2021 11:31

I dipendenti comunali in part time del Comune di Mazzarino chiedono l'aumento delle ore di servizio: proclamata una giornata di sciopero per il prossimo 13 ottobre. Lo scorso 13 aprile i sindacati Cisl FP, Fp Cgil e Uil Fpl, nelle persone di Salvatore Parello, Gianfranco Di Maria, Nicola Cannizzo e Lino Salanitro avevano proclamato lo stato di agitazione e ad attivare la procedura di raffreddamento. Nonostante gli incontri e i confronti, l'Amministrazione comunale al momento non ha messo in campo alcun risultato tangibile rispetto all'aumento delle ore di servizio al personale.

“Questo aumento - scrivono nella nota i sindacati - è la condizione indispensabile ed urgente per poter mantenere, in termini di efficienza ed efficacia, i servizi erogati alla cittadinanza e per mitigare la conseguenza della notevole riduzione del personale, determinata dai numerosi pensionamenti già avvenuti e ancor di più per quelli che avverranno anche quest’anno presso l'Ente in oggetto. Questo aumento, inoltre, equiparerebbe finalmente i lavoratori part-time a quelli full-time, realizzando un loro diritto”.

Lo sciopero prevederà un raduno alle 9.30 in piazza Vittorio Veneto (nel tratto antistante l'ingresso principale del Comune di Mazzarino in corso Vittorio Emanuele) e la manifestazione si terrà in piazza fino alle 13.30. Le organizzazioni sindacali si riservano di revocare lo sciopero qualora si riesca a giungere ad una composizione bonaria della vicenda.



