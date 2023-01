Cronaca 1838

Mazzarino, colpi di fucile contro la porta dello studio di un ingegnere

Il professionista ha scoperto quanto accaduto nella tarda mattinata di ieri e si è recato dai carabinieri

Rita Cinardi

Intimidazione nei confronti di un ingenere di Mazzarino di 40 anni. Qualcuno, nella notte tra sabato e domenica, ha sparato alcuni colpi di fucile contro la porta del suo studio professionale. Il professionista ha scoperto quanto accaduto nella tarda mattinata di ieri e si è recato dai carabinieri per sporgere denuncia. Sono in corso indagini per risalire agli autori dell'intimidazione.



