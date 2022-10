Cronaca 633

Mazzarino, auto tampona veicolo in sosta e provoca un altro incidente

Un'altro automobilista ha arrestato la sua corsa finendo tamponato da un'auto che arrivava da dietro

Scontro tra quattro auto nella notte a Mazzarino nei pressi del ristorante Villa Rosangelo di contrada Pileri. I carabinieri, allertati intorno al mezzanotte e mezza, sono giunti poco dopo e hanno ricostruito la dinamica dell'incidente. A quanto pare tutto è cominciato quando una Ford Kuga, guidata da un uomo di 42 anni, per cause in corso di accertamento, è finita contro una Fiat Punto che si trovava posteggiata. L'incidente ne ha provocato a sua volta un altro. In quel momento, infatti, un altro automobilista stava percorrendo la strada in direzione Riesi e notando l'incidente ha arrestato la marcia venendo tamponato da un'altra autovettura che arrivava da dietro. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Riesi.



