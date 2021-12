Cronaca 944

Mazzarino, a fuoco il tetto di un'abitazione: il proprietario era fuori al momento del rogo

A causare l'incendio probabilmente il surriscaldamento della canna fumaria di una cucina a legna

Rita Cinardi

Incendio ieri sera intorno alle 23 in un'abitazione in via Santa Sofia a Mazzarino, nei pressi della Chiesa dell'Immacolata Concezione. A fuoco il tetto di una casa che in quel momento era vuota. Nel rogo nessuno è rimasto ferito. Il proprietario, al momento dell'incendio era fuori casa e quando è rientrato ha visto le fiamme sprigionarsi dal tetto. E' stato lo stesso proprietario a contattare i vigili del fuoco arrivati sul posto poco dopo. Grazie all'intervento dei pompieri le fiamme non si sono propagate alle abitazioni vicine. A causare il rogo probabilmente il surriscaldamento della canna fumaria di una cucina a legna.



