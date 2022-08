Cronaca 3104

Mazzarino, 43enne si spara alla testa: è in gravi condizioni ma ancora vivo

Attualmente è sottoposto ad un intervento di Neurochirurgia. I medici stanno tentando di salvarlo

Rita Cinardi

Un uomo di 43 anni di Mazzarino è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Sant'Elia dopo aver tentato il suicidio. L'uomo questa mattina, intorno alle 7, si è sparato un colpo di pistola alla testa. Poco dopo è arrivata una chiamata alla centrale del 118 che ha inviato un'ambulanza sul posto. Il paziente, ancora vivo, è stato trasportato all'ospedale Santo Stefano di Mazzarino. Qui è stato intubato per poi essere trasferito in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia. Il 43enne da questa mattina alle 8 ad ora (sono le 14.38 nel momento in cui si scrive) è sottoposto a un delicato intervento chirurgico non ancora completato. Al termine dell'operazione sarà trasferito nel reparto di Rianimazione. La prognosi è riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno sentito i familiari. A quanto pare il quarantatreenne non aveva avuto problemi fisici o psicologici e non aveva dato segno di soffrire per particolari situazioni. Gli uomini dell'Arma stanno cercando di ricostruire l'accaduto.



