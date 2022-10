Cronaca 273

Mazara del Vallo, si scambiano 160 grammi di cocaina nell'area del distributore: 3 arrestati dai finanzieri

I finanzieri hanno notato due individui fermi nell'area e poco dopo un furgone del servizio di recapito pacchi

Redazione

Tre persone sono state arrestate in flagranza dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Trapani per detenzione ai fini di spaccio perché trovati in possesso di 160 grammi di cocaina La sera del 26 settembre scorso una pattuglia Tenenza di Mazara del Vallo nel corso di un servizio ha notato in via Falcone Borsellino – all’uscita della A29 – in un piazzale in uso al distributore di carburanti, un’autovettura che sopraggiungeva con a bordo due cittadini mazaresi, tali A.D. e D.N. Immediatamente dopo, l’arrivo di un furgone Van, condotto dal cittadino palermitano S.S., adibito al servizio di recapito pacchi/corrispondenza per una nota agenzia di spedizioni privata che si affiancava alla vettura già ferma in parcheggio.

I militari hanno osservato uno dei mazaresi mentre saliva a bordo del VAN e, qualche minuto dopo, riscendeva con in mano un involucro in cellophane che, come successivamente accertato, conteneva sostanza stupefacente. L’immediato intervento dei finanzieri ha permesso il rinvenimento ed il sequestro di grammi 160 di cocaina, oltre che alla somma di 500 euro in contanti, in banconote da 100 e 50 euro, trovate nella disponibilità del corriere palermitano, verosimilmente frutto dell’attività di spaccio. I tre sono stati dunque arrestati e condotti ai domiciliari

La sostanza, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 13-14mila euro. I finanzieri della Tenenza di Mazzara del Vallo hanno incrementato i controlli del territorio vista la crescita del fenomeno dello spaccio di stupefacenti e già lo scorso luglio era stato arrestato un uomo che aveva messo su un’intera piantagione di marijuana. L’operazione di servizio svolta dalle Fiamme Gialle trapanesi testimonia, ancora una volta, l’impegno del Corpo nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti a tutela della collettività e, in particolare, dei più giovani.



