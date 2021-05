Maxi rissa a San Leone nell'ultimo sabato in zona arancione

Maxi rissa a San Leone nell'ultimo sabato in zona arancione

All’arrivo della polizia e dell’ambulanza, i giovani si sono dati alla fuga

Redazione

17 Maggio 2021 09:04

L'ultimo sabato in zona arancione ad Agrigento si è concluso con una violenta rissa tra giovani a San Leone, nella zona dell'ex eliporto. Sarebbe iniziato tutto con una scazzottata tra due ragazzi di Favara ma in poco tempo si è scatenato il panico in piazza con numerosi giovani che si scagliavano l'uno contro l’altro. All’arrivo della polizia e dell’ambulanza, i giovani si sono dati alla fuga. Alcuni testimoni raccontano di aver visto una ragazza con il viso completamente ricoperto di sangue. Ancora due ragazze, completamente ubriache e svenute, sono state soccorse dagli operati del 118 e sono state trasportate con due ambulanze presso il pronto soccorso l’ospedale “San Giovanni di Dio”. (Foto Grandangolo Agrigento)



