Maxi furto, aperta la cassaforte: colpo da mezzo milione di euro

I ladri attraverso l’ausilio di una mola hanno aperto il forziere dove erano custoditi i preziosissimi cronografi, dei marchi più noti

Redazione

Colpo grosso intorno alle 21 di martedì sera, durante le partite di Champion’s League di calcio, in una villa di San Gennaro, nel territorio capannorese. Un bottino tra i più ingenti della storia dei blitz criminosi perpetrati nella Piana lucchese, circa mezzo milione di euro. La refurtiva del clamoroso furto, costituita da una ventina di orologi antichi e classici di notevole pregio, 25mila euro a pezzo di media, è stata prelevata dalla cassaforte e successivamente caricata su un mezzo posizionato nei pressi. E’ possibile che si sia trattato dell’opera di professionisti. I malviventi, infatti, dopo essere passati dentro la proprietà, sono riusciti ad entrare all’interno della lussuosa dimora, in quel momento disabitata poiché i proprietari, di origine sudamericana, si trovavano all’estero.

Attraverso l’ausilio di una mola, o di uno strumento simile, hanno aperto il forziere dove erano custoditi i preziosissimi cronografi, dei marchi più noti, anche pezzi rari e da collezione. Ci deve essere voluto del tempo per completare l’opera. Trafugati i preziosi cimeli, alcuni del metallo più prezioso, la banda è fuggita, forse con un complice all’esterno a fare da palo, per evitare sorprese e con un veicolo pronto. Del raid si è accorto un parente dei padroni che ha lanciato l’allarme.

Sul posto sono arrivati i carabinieri i quali hanno eseguito un primo sopralluogo e perlustrato le strade principali. Saranno visionati anche i filmati delle telecamere della videosorveglianza per ricavare elementi utili alle indagini, magari proprio incrociando i dati su auto e furgoni transitati sulle stradine collinari. L’attività investigativa dovrà spiegare se i ladri erano a conoscenza dell’assenza dei titolari o se si è trattato di un caso. E ancora. La gang sapeva dell’esistenza dei costosi orologi o meno? Tutte domande alle quali dovranno rispondere gli inquirenti. (di Massimo Stefanini, La Nazione).



