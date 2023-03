Cronaca 1180

Maxi concorso Asmel, assunzioni in 295 comuni siciliani: scadenza prorogata al 6 aprile

Tanti i profili richiesti. I requisiti vanno dalla scuola dell'obbligo alle lauree in diverse materie

Redazione

Proroga Concorso ASMEL 2023: l’ASMEL, Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, ha pubblicato due nuovi bandi sulla piattaforma InPA. Il primo bando riguarda l’aggiornamento dei profili professionali del concorso pubblico del 2022, mentre il secondo apre nuove posizioni per i profili di categoria D, C e B. Inizialmente la scadenza per l’invio delle domande era stato fissato al 22 marzo, ma è arrivata la proroga che allunga i termini fino al 6 aprile 2023.

Ecco cosa sapere. Proroga Concorso ASMEL 2023: nuove posizioni negli enti locali Ci sarà tempo fino alle ore 18.00 del 6 aprile 2023, per inviare le domande per il nuovo bando di concorso indetto da ASMEL.

La graduatoria degli idonei sarà, poi, utilizzata da oltre 400 Comuni ed enti locali, sparsi in tutta Italia, per coprire diverse posizioni. Chi risulterà idoneo entrerà in una lista, da cui gli enti locali potranno prendere i candidati, tramite interpello, creando una graduatoria. Se ci saranno più candidati in lizza per un solo posto, si procederà con una prova scritta o con un colloquio orale.

Quali sono i posti più richiesti

Sono diverse le figure ricercate.

Per la Categoria D servirà la laurea e sono richiesti i seguenti ruoli:

Istruttori direttivi/funzionari farmacisti;

Istruttori direttivi tecnici ingegneri ambientali;

Funzionari avvocati;

Funzionari psicologici;

Istruttori direttivi farmacisti;

Istruttori direttivi comunicazione e gestione eventi.

Per la categoria C, invece, servirà essere in possesso del diploma di scuola secondaria. I posti a disposizione sono i seguenti:

Istruttori contabili;

Istruttori turistici;

Istruttori di comunicazione.

Infine, per la categoria B, bisognerà aver frequentato la scuola dell’obbligo. I posti richiesti sono i seguenti:

Messi notificatori;

Collaboratori amministrativi;

Collaboratori tecnici giardinieri;

Collaboratori tecnici elettricisti;

Collaboratori tecnici falegnami;

Collaboratori tecnici muratori;

Collaboratori tecnici idraulici;

Autisti di scuolabus.

Proroga Concorso ASMEL 2023: come si svolgeranno le prove e come fare domanda

Le domande potranno essere inviate esclusivamente in via telematica sulla piattaforma AsmeLab. Per poter inviare la domanda, occorrerà essere in possesso dello Spid o di una PEC.

I candidati ammessi dovranno svolgere delle prove preselettive, in modalità telematica, sotto forma di quiz multidisciplinare con 60 quesiti a risposta multipla. Trenta domande saranno sulle materie specifiche, venticinque domande saranno su materie in comune (come diritto amministrativo, diritto penale, contabilità pubblica, inglese e informatica) e cinque domande saranno situazionali, per accertare le capacità comportamentali, relazionali e attitudinali dei candidati.



