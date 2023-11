Cronaca 219

Maturità, una classe intera ripete la prova orale in un liceo di Messina: "Un incubo"

Diversi gli effetti negativi sugli studenti che hanno dovuto rallentare la carriera universitaria

Redazione

10 Novembre 2023 10:24 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/maturita-una-classe-intera-ripete-la-prova-orale-in-un-liceo-di-messina-un-incubo Copia Link Condividi Notizia

Cinque ragazzi hanno già rifatto l'esame, gli altri sei lo sostengono di nuovo tra venerdì e sabato. Ultima a rispondere alle domande della commissione la studentessa che ha presentato il ricorso. "Era una delle migliori amiche di mia figlia - racconta a "Repubblica" Caterina Galletta, mamma di Andrea e avvocato degli altri 10 ragazzi -. Eppure non le ha detto dell'azione legale. Ma perché quella ragazza non ha presentato la sua denuncia subito e ha invece aspettato i voti?". Perché per gli allievi che hanno dovuto rifare l'esame orale è stato come rivivere un incubo.

La figlia dell'avvocato Galletta all'epoca aveva preso 100, il massimo dei voti, e adesso frequenta un'università americana a Malta. Avrebbe dovuto sostenere un esame a Londra, ma non lo ha potuto fare proprio per l'esame di maturità sospeso. Un problema comune a quasi tutti gli studenti coinvolti: iscritti in università, ma con immatricolazioni ancora non confermate.

Intanto, la docente finita sul banco degli imputati per la denuncia della studentessa è stata trasferita in un liceo di Messina e rischia sei mesi di sospensione. Antonino Cardone, docente di Lettere, spiega: "Sbagliando, a volte metto un 5 a uno studente che merita 4 per paura di ferirlo. Forse la collega ha commesso una leggerezza".



Cinque ragazzi hanno già rifatto l'esame, gli altri sei lo sostengono di nuovo tra venerdì e sabato. Ultima a rispondere alle domande della commissione la studentessa che ha presentato il ricorso. "Era una delle migliori amiche di mia figlia - racconta a "Repubblica" Caterina Galletta, mamma di Andrea e avvocato degli altri 10 ragazzi -. Eppure non le ha detto dell'azione legale. Ma perché quella ragazza non ha presentato la sua denuncia subito e ha invece aspettato i voti?". Perché per gli allievi che hanno dovuto rifare l'esame orale è stato come rivivere un incubo. La figlia dell'avvocato Galletta all'epoca aveva preso 100, il massimo dei voti, e adesso frequenta un'università americana a Malta. Avrebbe dovuto sostenere un esame a Londra, ma non lo ha potuto fare proprio per l'esame di maturità sospeso. Un problema comune a quasi tutti gli studenti coinvolti: iscritti in università, ma con immatricolazioni ancora non confermate. Intanto, la docente finita sul banco degli imputati per la denuncia della studentessa è stata trasferita in un liceo di Messina e rischia sei mesi di sospensione. Antonino Cardone, docente di Lettere, spiega: "Sbagliando, a volte metto un 5 a uno studente che merita 4 per paura di ferirlo. Forse la collega ha commesso una leggerezza".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare