Attualita 128

Maturità, Aricò: "In bocca al lupo a studenti e studentesse impegnati negli esami"

L'assessore regionale all'Istruzione: "L’auspicio è che vivano queste giornate in maniera serena"

Redazione

22 Giugno 2022 11:52 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/maturita-assessore-arico-in-bocca-al-lupo-a-studentesse-e-studenti-impegnati-negli-esami Copia Link Condividi Notizia

«Rivolgo un forte in bocca al lupo alle studentesse e agli studenti siciliani che da stamattina sono impegnati a sostenere gli esami di maturità. L’auspicio è che vivano queste giornate in maniera serena, come la conclusione di un importante percorso scolastico e umano che porta con sé il bagaglio di esperienze maturate in questi anni assieme a compagni e docenti. Momenti che sono, e resteranno, indimenticabili». Lo dichiara l'assessore regionale all'Istruzione, Alessandro Aricò.

«Dai prossimi giorni – aggiunge Aricò, rivolgendosi a chi è impegnato nelle prove d'esame – diventerete cittadini maturi e consapevoli, pronti a dare un contributo importante alla nostra società, alle nostre famiglie e alla nostra terra. Per voi si conclude un percorso e se ne apre uno ancora più importante, per il quale vi faccio i miei migliori auguri unitamente a quelli di tutto il governo Musumeci: sia che decidiate di proseguire negli studi universitari sia che vi indirizziate direttamente al mondo del lavoro, siate sempre consapevoli che la vostra determinazione vi aiuterà ad affrontare il futuro».



«Rivolgo un forte in bocca al lupo alle studentesse e agli studenti siciliani che da stamattina sono impegnati a sostenere gli esami di maturità. L'auspicio è che vivano queste giornate in maniera serena, come la conclusione di un importante percorso scolastico e umano che porta con sé il bagaglio di esperienze maturate in questi anni assieme a compagni e docenti. Momenti che sono, e resteranno, indimenticabili». Lo dichiara l'assessore regionale all'Istruzione, Alessandro Aricò. «Dai prossimi giorni - aggiunge Aricò, rivolgendosi a chi è impegnato nelle prove d'esame - diventerete cittadini maturi e consapevoli, pronti a dare un contributo importante alla nostra società, alle nostre famiglie e alla nostra terra. Per voi si conclude un percorso e se ne apre uno ancora più importante, per il quale vi faccio i miei migliori auguri unitamente a quelli di tutto il governo Musumeci: sia che decidiate di proseguire negli studi universitari sia che vi indirizziate direttamente al mondo del lavoro, siate sempre consapevoli che la vostra determinazione vi aiuterà ad affrontare il futuro».

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare