Matteo Messina Denaro, il 4 maggio a Caltanissetta al via il processo d'Appello per le stragi del '92

Capo della mafia trapanese, Messina Denaro, ricercato dal 1993, è stato tra i responsabili della linea stragista di Cosa nostra

Rita Cinardi

Il processo di Appello che vede imputato Matteo Messina Denaro per le stragi di Capaci e via D’Amelio prenderà il via il 4 maggio, così come stabilito dalla Corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta. In primo grado il latitante era stato condannato all’ergastolo. La corte d’Assise di Caltanissetta, presieduta dal giudice Roberta Serio, lo ha dichiarato colpevole degli attentati di Capaci e via D’Amelio. Capo della mafia trapanese, Messina Denaro, ricercato dal 1993, è stato tra i responsabili della linea stragista di Cosa nostra imposta dai corleonesi di Totò Riina. In aula il Pg Antonino Patti mentre la corte sarà presieduta dal giudice Maria Carmela Giannazzo.



