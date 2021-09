"Matteo Messina Denaro arrestato in un ristirante olandese", ma fonti ufficiali smentiscono

"Arrestato Matteo Messina Denaro", stando ai siti locali Olandesi ma fonti ufficiali smentiscono la notizia. Lo notizia

Redazione

10 Settembre 2021 20:51

"Arrestato Matteo Messina Denaro", stando ai siti locali Olandesi ma fonti ufficiali smentiscono la notizia. Lo notizia parte dall’arresto, avvenuto ieri, di un uomo in un ristorante olandese. In un locale, la polizia ha fatto un blitz su mandato di arresto europeo proveniente dall'Italia, arrestando tre persone. Una di queste dichiara di essere di Liverpool, ma la sua identità sembra falsa e così si sparge la notizia che l'uomo sia il super latitante trapanese. L'arrestato è invece Mark L., di Liverpool, che è difeso dall'avvocato Leon Van Kleef.

L'arresto è avvenuto al ristorante Het Pleidooi a L'Aja. Lo stesso avvocato smentisce tutto e dichiara che l’arrestato è un inglese di Liverpool che nulla ha a che fare con il super latitante trapanese. Di Matteo Messina Denaro, comunque, non ci sono neanche le impronte digitali, quindi, la sua identificazione è abbastanza complessa.(Gds.it)



