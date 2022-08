Attualita 2698

Matrimonio finisce male, al posto dello sposo si presenta la sua amante: "Ha scelto me"

Lo rivela un video pubblicato su Tik Tok da un utente

Redazione

22 Agosto 2022 15:04 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/matrimonio-finisce-male-al-posto-dello-sposo-cera-la-sua-amante-ha-scelto-me Copia Link Condividi Notizia

Lo sposo non si presenta al matrimonio e manda l’amante a dire alla sposa che ha scelto l’altra. È quanto si vede in un video diffuso su Tik Tok. Nel filmato si sentono le urla (che non è detto siano relative alla scena) e gli invitati che riprendono quanto sta accadendo. Sulla località, però, non si hanno indicazioni. Se non quelle che ha condiviso l'account cha ha caricato il video. «È accaduto in Calabria», scrive l'utente. Ma sulla provenienza molti, tra i commenti, sollevano dubbi. Anche perché dei presenti in tanti non sembrano essere italiani e il luogo non appare una località italiana. Però nulla si può escludere. (Il Messaggero.it)



Lo sposo non si presenta al matrimonio e manda l'amante a dire alla sposa che ha scelto l'altra. È quanto si vede in un video diffuso su Tik Tok. Nel filmato si sentono le urla (che non è detto siano relative alla scena) e gli invitati che riprendono quanto sta accadendo. Sulla località, però, non si hanno indicazioni. Se non quelle che ha condiviso l'account cha ha caricato il video. «È accaduto in Calabria», scrive l'utente. Ma sulla provenienza molti, tra i commenti, sollevano dubbi. Anche perché dei presenti in tanti non sembrano essere italiani e il luogo non appare una località italiana. Però nulla si può escludere. (Il Messaggero.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare