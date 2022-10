Cronaca 326

Massi si staccano da costone roccioso e finiscono sulle case a Carini

A provocare il crollo potrebbero essere state le precipitazioni intense

Redazione

Momenti di paura a Carini, nel Palermitano, per il distacco di alcuni massi da un costone roccioso. Dalle 12 sul posto stanno operando i vigili del fuoco. A scopo precauzionale sono state evacuate alcune abitazioni. Il cedimento ha provocato danni ad alcune villette lungo la via Calipso, non si registrano, però, feriti. E’ in corso la ricognizione aerea con i droni per una valutazione tecnica dell’area interessata dallo smottamento. A provocare il crollo potrebbero essere state le precipitazioni intense che stamani hanno interessato il Palermitano. Sul posto anche i carabinieri.



