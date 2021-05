Attualita 1137

Mascherine all'aperto, a luglio niente più obbligo ma non per tutti: ecco le regole

L'allentamento della misura potrebbe ragionevolmente avvenire in estate, a partire dalla seconda metà di luglio

Redazione

25 Maggio 2021 11:26

«Man mano recupereremo le nostre libertà» e «ad esempio a luglio probabilmente potremo togliere la mascherina all’aperto. In Inghilterra hanno già iniziato a togliere l’obbligo in alcuni locali chiusi». La previsione di Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore Irccs Galeazzi di Milano, sembra trovare riscontro da più parti. Ad oggi, la revoca dell'obbligo di indossare la mascherina non è tra gli argomenti trattati dal Comitato tecnico scientifico ma è già possibile ipotizzare qualche data.

L'allentamento della misura potrebbe ragionevolmente avvenire in estate, a partire dalla seconda metà di luglio. Questo però varrebbe solo per i luoghi all'aperto, in situazioni di non assembramento e solo per i vaccinati. Una strada analoga a quella intrapresa da Israele e Stati Uniti, paesi molto avanti con la campagna vaccinale. Dipenderà tutto dalla percentuale di popolazione immunizzata con almeno una dose: con 35-40 milioni di italiani vaccinati la mascherina all'aperto potrà essere messa da parte. Diverso il discorso per i luoghi chiusi, in cui la possibilità di contagiarsi aumenta. Chi ha completato ha comunque una bassa percentuale di poter essere infettato ma difficilmente sviluppa una forma di malattia grave, inoltre avrebbe una carica virale talmente bassa da rendere improbabile la trasmissione del virus.

A metà maggio gli Stati Uniti hanno annunciato la fine dell'obbligo di mascherina per chi ha ricevuto le due dosi di vaccino. Il Cdc (il centro americano per il controllo delle malattie infettive) ha aggiornato le linee guida prevedendo che i vaccinati possano muoversi all'aperto e incontrare amici ugualmente immunizzati. L'obbligo però è stato mantenuto anche per loro nei mezzi di trasporto pubblici. Israele ha abolito l'obbligo il 18 maggio ma soltanto all'aperto, nei paesi Ue nessuno si è ancora mosso in tal senso. La Gran Bretagna, nonostante l'alta percentuale di vaccini inoculati, al momento ha deciso di mantenere l'obbligo della mascherina.(Gds.it)



«Man mano recupereremo le nostre libertà» e «ad esempio a luglio probabilmente potremo togliere la mascherina all'aperto. In Inghilterra hanno già iniziato a togliere l'obbligo in alcuni locali chiusi». La previsione di Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore Irccs Galeazzi di Milano, sembra trovare riscontro da più parti. Ad oggi, la revoca dell'obbligo di indossare la mascherina non è tra gli argomenti trattati dal Comitato tecnico scientifico ma è già possibile ipotizzare qualche data. L'allentamento della misura potrebbe ragionevolmente avvenire in estate, a partire dalla seconda metà di luglio. Questo però varrebbe solo per i luoghi all'aperto, in situazioni di non assembramento e solo per i vaccinati. Una strada analoga a quella intrapresa da Israele e Stati Uniti, paesi molto avanti con la campagna vaccinale. Dipenderà tutto dalla percentuale di popolazione immunizzata con almeno una dose: con 35-40 milioni di italiani vaccinati la mascherina all'aperto potrà essere messa da parte. Diverso il discorso per i luoghi chiusi, in cui la possibilità di contagiarsi aumenta. Chi ha completato ha comunque una bassa percentuale di poter essere infettato ma difficilmente sviluppa una forma di malattia grave, inoltre avrebbe una carica virale talmente bassa da rendere improbabile la trasmissione del virus. A metà maggio gli Stati Uniti hanno annunciato la fine dell'obbligo di mascherina per chi ha ricevuto le due dosi di vaccino. Il Cdc (il centro americano per il controllo delle malattie infettive) ha aggiornato le linee guida prevedendo che i vaccinati possano muoversi all'aperto e incontrare amici ugualmente immunizzati. L'obbligo però è stato mantenuto anche per loro nei mezzi di trasporto pubblici. Israele ha abolito l'obbligo il 18 maggio ma soltanto all'aperto, nei paesi Ue nessuno si è ancora mosso in tal senso. La Gran Bretagna, nonostante l'alta percentuale di vaccini inoculati, al momento ha deciso di mantenere l'obbligo della mascherina.(Gds.it)

Ti potrebbero interessare