Martello finisce contro parabrezza di un'auto: 33enne ricoverata in prognosi riservata

La testa metallica di un martello avrebbe colpito e frantumato il parabrezza di una Fiat 600, colpendo in pieno volto la conducente

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri della stazione di Varcaturo (Napoli) sono intervenuti lungo l’asse mediano, direzione Lago Patria, dove un’auto era stata colpita da un oggetto metallico. La testa metallica di un martello avrebbe colpito e frantumato il parabrezza di una Fiat 600, colpendo in pieno volto la conducente, una 33enne di Giugliano in Campania. La donna, in auto con altre persone, è stata immediatamente soccorsa e portata in ospedale a Pozzuoli. E’ stata ricoverata in prognosi riservata per fratture multiple maxillofacciali. Indagini in corso dei Carabinieri per chiarire la dinamica. (Adnkronos)



