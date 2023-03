Cronaca 295

Martellate per due ore allo zio: voleva 20mila euro, arrestato dalla polizia

Una richiesta che lo zio, pur di farlo smettere, avrebbe finto di accettare

La polizia di Messina ha arrestato un trentatreenne per tentato omicidio e tentata estorsione ai danni dello zio, un cinquantenne portato al pronto soccorso con gravissime ferite, tanto da essere considerato in imminente pericolo di vita. Aveva il volto palesemente tumefatto, fratture costali e una importante lesione alla milza che ne ha comportato l’asportazione. Ha raccontato di essere stato percosso brutalmente per circa due ore dal nipote con pugni e con l’utilizzo di un martello. Il giovane avrebbe preteso la consegna di ventimila euro; richiesta che lo zio, pur di farlo smettere, avrebbe finto di accettare. L’episodio si inserisce in un contesto di rapporti familiari già deteriorati in cui non sono mancate, nel tempo, denunce per vicende simili, seppur di minor gravità.



