Stregate dalla bellezza della Sicilia, da Milano e Roma decidono di trasferirsi a Palermo

Le due ragazze, sono rimaste stregate dalla bellezza della Sicilia e in particolare dalla città di Palermo

Redazione

Erano partite per una vacanza-lavoro, magari lunga sì. Ma non si aspettavano di rimanere così incantate dalla Sicilia, e in particolare da Palermo, da decidere di lasciare le loro città, Milano e Roma, e decidere di stabilirsi sull'Isola. E' la storia di Marta e Giulia per tutti ormai le Malìa Vibes che, dal loro seguitissimo account instagram, raccontano, giorno per giorno, quella magia che le ha avvolte e che le porta a fotografare e raccontare quegli angoli della città nascosta, ma anche conosciuta, e quei tetti che sono ormai diventati la lora vita con vista sulla bellezza. Un viaggio continuo che si snocciola foto dopo foto e stories dopo stories.

"Non abbiamo resistito alla malía di Palermo, ci siamo cascate in pieno in un giorno d'estate. E ora sentiamo l'urgenza di raccontare cosa ci ha stregato". Prima conoscenti, poi colleghe, poi amiche e confidenti. Le Malìa Vibes lavorano entrambe, infatti, nel digital marketing. Marta si occupa di creazione di contenuti multimediali e strategia, mentre Giulia si dedica alla pubblicità sui social media. E quale smart working può essere più proficuo da una città che, seppur tra mille contraddizioni, apre il cuore, l'anima e la mente. Ce lo raccontano loro in questo video. A Marta e Giulia è dedicato un nuovo episodio di Fuorimedia la serie Youtube realizzata da Fuoririga, un lungo straordinario viaggio fra i luoghi e le persone d'Italia. https://youtu.be/pepXM8XjhRc



