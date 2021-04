Cronaca 1115

Marsala, Pamela diventa nonna a 34 anni: "Mi sento benedetta, non vecchia"

La figlia sedicenne di Pamela ha avuto una bambina e lei prova una grande emozione nel diventare nonna a soli 34 anni

Redazione

02 Aprile 2021 10:15

Pamela diventa nonna a 34 anni, a Marsala, e condivide la sua gioia per la nascita della nipotina attraverso un post su Facebook con tanto di foto. "Felice di essere nonna a 34 anni". La figlia sedicenne di Pamela ha avuto una bambina e lei prova una grande emozione nel diventare nonna a soli 34 anni. Posta una foto sul suo profilo Facebook mentre in una stanza dell’ospedale di Marsala tiene in braccio la neonata, il cui volto è parzialmente oscurato da un emoticon giallo rotondo con due cuoricini rossi.

«Se diventare nonni fosse solo una questione di scelta - scrive la donna - consiglierei a ognuno di voi di diventare nonna... Fino a qualche mese fa, certamente non pensavo di diventare nonna a 34 anni. Essere nonni non significa essere vecchi, significa essere stati benedetti con il regalo più bello che possa esistere». Poi, un «ringraziamento speciale» al reparto Ginecologia dell’ospedale «Paolo Borsellino» di Marsala: «al dottor Ferreri, ostetriche ed infermieri, che sono fantastici», scrive.



