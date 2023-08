Cronaca 1034

Marito perde il controllo dell'auto, donna muore a Taormina

La donna - sposata con un uomo di Taormina - era a bordo di una Fiat Seicento

Redazione

Una statunitense di 82 anni è deceduta al pronto soccorso dell'ospedale San Vincenzo di Taormina per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in piazza Cacciola. La donna - sposata con un uomo di Taormina - era a bordo di una Fiat Seicento guidata dal marito, quando l'uomo ha perso il controllo del mezzo finendo contro tre auto in sosta. Trasportati entrambi in codice rosso in ospedale, l'uomo ha riportato solo fratture, la donna è deceduta per i numerosi traumi. Il pm di turno ha disposto il sequestro del veicolo e della salma che sarà sottoposta ad esame autoptico nei prossimi giorni.



© Riproduzione riservata

