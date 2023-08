Attualita 339

Marina militare: concorso per volontari in ferma prefissata di 4 anni. Ecco i profili e i requisiti

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa entro il prossimo 31 agosto

Redazione

Il ministero della Difesa ha pubblicato un bando per il reclutamento di 208 volontari in ferma prefissata di 4 anni nelle forze speciali e componenti specialistiche della Marina militare. Si tratta di un concorso straordinario. I posti a concorso sono suddivisi nelle seguenti categorie e settori d’impiego: 202 posti nel Corpo equipaggi militari marittimi, di cui 74 per la categoria fucilieri di marina; 13 per la categoria incursori; 4 posti per la categoria palombari; 45 posti per la categoria marinai – settore d’impiego “Sommergibilisti”; 66 posti per la categoria marinai – settore d’impiego “componente aeromobili”; 6 posti nel Corpo delle capitanerie di porto, per la categoria nocchieri di porto – settore d’impiego “Componente aeromobili”.

La selezione è riservata ai volontari in ferma prefissata di un anno della Marina militare in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma. Non è consentito candidarsi per più di una delle categorie e settori d’impiego messi a concorso.



© Riproduzione riservata

