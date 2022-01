Marianopoli, trauma cranico dopo caduta in campagna, ma è positivo: ricoverato in Rianimazione Covid

Cronaca 3752

Si tratta del nono paziente ricoverato nel reparto. Al momento non è operabile e dovrà essere tenuto in coma farmacologico

Rita Cinardi

Un nuovo paziente è stato ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva Covid-19 dove adesso i posti letto occupati sono nove. Si tratta di un 62enne di Marianopoli vittima questa mattina di un incidente in campagna. L'uomo è scivolato battendo violentemente il capo. Subito è stato trasportato al pronto soccorso del Sant'Elia dove è stato riscontrato un trauma cranico al momento non operabile. Il paziente, che è risultato positivo al Covid-19 è stato dunque ricoverato in Terapia Intensiva Covid-19 in coma farmacologico.



