Marianopoli, strade provinciali impercorribili: chiesto un incontro al Libero Consorzio

L'istanza è stata avanzata dai consiglieri comunali di Forza Democratica i quali hanno effettuato un report

Redazione

I consiglieri comunali di Marianopoli aderenti a "Forza democratica" puntano la loro attenzione sulle strade provinviciali ed evidenziano che "ormai da oltre dieci anni la situazione di pericolo e di assoluta precarietà delle strade provinciali SP42, SP 44, SP145 ed SP155 (Tratto Marianopoli – Caltanissetta e Tratto Marianopoli – San Cataldo) che collegano il Comune di Marianopoli e gli altri Comuni del “Vallone” (Villaba e Vallelunga Pratameno) con Caltanissetta, città capoluogo della Provincia e con il Comune di San Cataldo".

L'attenzione di Calogero Casucci, Grazia Noto e Calogero Vaccaro hanno scritto una lettera al dirigente del libero consorzio di Caltanissetta sottolineando che diversi tratti "stradali sono interessati anche da qualche movimento franoso e necessitano di opportune opere di sostegno e consolidamento così come anche i ponticelli necessitano di una straordinaria manutenzione finalizzata al loro buon funzionamento ed alla loro tenuta sotto il profilo statico". In "completo stato di abbandono è la Sp 252, tratto Contrada Scala–Fanzarotta-Mussomeli, che collega importanti aziende agricole ed i cantieri del demanio forestale, ricadente in territorio di Marianopoli e Mussomeli".

Nei giorni scorsi, dopo anni di attesa e di svariati articoli pubblicati sui giornali, si è visto effettuare in un tratto di circa 8 Km della SP42, nella fattispecie il tratto che va da Marianopoli alla stazione Ferroviaria di Bosco Saline, un modesto intervento (pare di € 120.000) di stesura di asfalto per il ricolmo di alcune buche per una lunghezza di circa 950 metri. Detto intervento, non entrando mel merito della sua qualità ed adeguatezza, non risulta essere a parere degli scriventi per nulla risolutivo.

Da qui la richiesta di un incontro al dirigente del libero consorzio per affrontare la problematica e per conoscere "lo stato dell’arte inerente alla programmazione, al finanziamento e all’esecuzione della manutenzione e della messa in sicurezza della viabilità provinciale di interesse del Comune di Marianopoli ed in particolare delle SP42, SP145, SP44 ed SP 155, tratto Marianopoli – Caltanissetta e tratto Marianopoli – San Cataldo e della SP252, tratto Contrada Scala – Contrada Fanzarotta – Mussomeli".



