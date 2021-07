Politica 125

Marianopoli i consiglieri comunali Noto e Cannella entrano a far parte del nuovo gruppo "Progresso e coerenza"

La decisione dopo i contrasti con il consigliere comunale Francesco Baldi

Redazione

19 Luglio 2021 21:22

I Consiglieri Comunali di Marianopoli Grazia Noto e Giuseppe Cannella, già appartenenti al gruppo consiliare di opposizione “Marianopoli Rinasce con Franco Baldi Sindaco”, dopo i vari tentativi di chiarire i rapporti all’interno del gruppo, divenuti ormai palesamente contrastanti, hanno constatato l’impossibilità di addivenire alla ricomposizione di un’azione unitaria per come conferito dal mandato elettorale. Considerata anche la mancata volontà di discutere nella sede opportuna, che è quella politica e non quella del Consiglio Comunale alla presenza dell’amministrazione e dei consiglieri di maggioranza, "come erroneamente preteso - si legge nella nota inviata alla nostra redazione - dal consigliere Dott. Francesco Baldi, hanno trasmesso al Presidente del Consiglio la nota con la quale comunicano quanto segue:

“I sottoscritti Noto Grazia e Cannella Giuseppe, nella qualità di Consiglieri Comunali di codesto Comune, eletti con la lista “Marianopoli Rinasce-Francesco Baldi Sindaco”, atteso che sono venuti a mancare ormai da tempo, per motivi di fiducia politica, i presupposti per potere restare nel gruppo intestato alla lista di appartenenza il cui nome, per come dallo stesso Consigliere Baldi rivendicato, fa riferimento allo stesso, si comunica, alla S.V., per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 6 de regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale che a partire dalla data della presente comunicazione gli scriventi si costituiscono in nuovo gruppo consiliare di opposizione denominato PROGRESSO e COERENZA. Si comunica inoltre, ai sensi del regolamento in oggetto, che il capo gruppo del suddetto gruppo è il Consigliere Comunale Grazia Noto”



I Consiglieri Comunali di Marianopoli Grazia Noto e Giuseppe Cannella, già appartenenti al gruppo consiliare di opposizione "Marianopoli Rinasce con Franco Baldi Sindaco", dopo i vari tentativi di chiarire i rapporti all'interno del gruppo, divenuti ormai palesamente contrastanti, hanno constatato l'impossibilità di addivenire alla ricomposizione di un'azione unitaria per come conferito dal mandato elettorale. Considerata anche la mancata volontà di discutere nella sede opportuna, che è quella politica e non quella del Consiglio Comunale alla presenza dell'amministrazione e dei consiglieri di maggioranza, "come erroneamente preteso - si legge nella nota inviata alla nostra redazione - dal consigliere Dott. Francesco Baldi, hanno trasmesso al Presidente del Consiglio la nota con la quale comunicano quanto segue: "I sottoscritti Noto Grazia e Cannella Giuseppe, nella qualità di Consiglieri Comunali di codesto Comune, eletti con la lista "Marianopoli Rinasce-Francesco Baldi Sindaco", atteso che sono venuti a mancare ormai da tempo, per motivi di fiducia politica, i presupposti per potere restare nel gruppo intestato alla lista di appartenenza il cui nome, per come dallo stesso Consigliere Baldi rivendicato, fa riferimento allo stesso, si comunica, alla S.V., per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 6 de regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale che a partire dalla data della presente comunicazione gli scriventi si costituiscono in nuovo gruppo consiliare di opposizione denominato PROGRESSO e COERENZA. Si comunica inoltre, ai sensi del regolamento in oggetto, che il capo gruppo del suddetto gruppo è il Consigliere Comunale Grazia Noto"

Ti potrebbero interessare