Marianopoli, condotta in tilt: oggi e domani distribuzione idrica sospesa

Tecnici di Siciliacque al lavoro in contrada Noce per procedere alla riparazione della rete idrica

Redazione

24 Giugno 2021 11:33

Si comunica che Siciliacque ha comunicato di avere interrotto in data odierna, a partire dalle ore 8.00, la fornitura idrica al Comune di Marianopoli per effettuare una riparazione alla tubazione in C. da Noce.

Considerato che il ripristino della fornitura è previsto entro 24 ore, la distribuzione di oggi e quella di domani venerdì 25 giugno, non potranno essere effettuate.

Caltaqua comunica che a seguito degli aggiornamenti che lei saranno forniti da Siciliacque, sarà nostra cura fornire informazioni circa la ripresa della distribuzione.



