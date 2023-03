Marianopoli, anziano si ribalta con lo scooter elettrico: trasportato in ospedale in gravi condizioni

Cronaca 302

Marianopoli, anziano si ribalta con lo scooter elettrico: trasportato in ospedale in gravi condizioni

Subito sono intervenuti i carabinieri che hanno prestato i primi soccorsi e contattato il 118

Rita Cinardi

Un uomo d 90 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Elia per un grave politrauma, dopo un incidente stradale che si è verificato, poco dopo le 19 di questa sera, a Marianopoli. L'anziano era a bordo di uno scooter elettrico per disabili e stava tornando a casa quando è rimasto vittima di un incidente autonomo. Pare che stesse percorrendo una salita ripida quando, nel fare un'inversione a U, si è ribaltato. Subito sono intervenuti i carabinieri che hanno prestato i primi soccorsi e contattato il 118. Dalla centrale di Caltanissetta sono state inviate due ambulanze. L'anziano è stato intubato e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Al suo arrivo è stato sottoposto ad esami diagnostici dai quali sarebbe emerso un trauma cranico e all'addome.



