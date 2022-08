Cronaca 307

Mare troppo mosso e le navi non possono arrivare a Pantelleria: salta il concerto dei The Kolors

Il concerto è stato rinviato al 13 settembre. Molti turisti a causa delle condizioni del mare sono rimasti bloccati sull'isola

Redazione

Mare molto mosso e non arrivano le navi a Pantelleria da ieri e non arriveranno almeno fino a domenica sera. Gli ingenti mezzi della logistica e della produzione dei THE KOLORS che avrebbero dovuto approdare sin da stamattina sull’isola con due viaggi tra ieri e oggi, 4 automezzi e 10 persone di staff, quindi non arriveranno. Per questo il concerto previsto per domani a Pantelleria, 21 agosto, è stato rimandato alla prima data utile, cioè il 13 settembre, sempre nella speranza che il mare non faccia di nuovo brutti scherzi. Prima non è possibile perché il gruppo è impegnato in una tournée molto serrata.

Il problema del trasporto riguarda non solo la produzione del concerto, ma anche molti turisti che purtroppo sono rimasti bloccati sull’isola. Il cantante del gruppo, Stash, pubblicherà un video sui suoi canali social in cui spiegherà le ragioni dello spostamento della data, ovviamente indipendenti dalla Produzione e dall’Amministrazione Comunale.

“Ci spiace molto per questo inconveniente,” dichiara l’Assessore alla Cultura, Francesca Marrucci, “ma sono situazioni che l’isola di Pantelleria conosce purtroppo molto bene. Ringraziamo i The Kolors e la produzione dello spettacolo per aver trovato in poche ore una data di recupero vicina, comprendendo che i ragazzi sono impegnati in un tour che prevede anche date estere e non era affatto facile ricollocare lo spettacolo. Ci spiace anche per quanti erano giunti sull’isola per vedere il concerto, ma come si può facilmente evincere, certi inconvenienti non dipendono da noi e non era comunque possibile anticipare il trasferimento sull’isola dei mezzi perché impegnati in altre date. Non ci resta che invitare tutti a pazientare e assistere al concerto il 13 settembre.”



© Riproduzione riservata

