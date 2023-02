Attualita 437

Marco Mengoni vince la 73esima edizione del Festival di Sanremo: il video della proclamazione

Secondo è Lazza, terzo Mr. Rain, quarto Ultimo, quinto Tananai

Redazione

12 Febbraio 2023 08:49 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/marco-mengoni-vince-la-73esima-edizione-del-festival-di-sanremo-il-video-della-proclamazione Copia Link Condividi Notizia

Marco Mengoni con il brano Due Vite è il vincitore della 73/a edizione del Festival di Sanremo. Secondo è Lazza, terzo Mr. Rain, quarto Ultimo, quinto Tananai. "Volevo dedicare la vittoria a tutte le donne che hanno partecipato al festival": sono le prime parole che Marco Mengoni pronuncia subito dopo la vittoria al festival di Sanremo. "Siamo arrivati in finale in cinque ragazzi e quindi credo sia giusto dedicarlo alle artiste che hanno portato pezzi meravigliosi su questo palco", ha aggiunto con il premio in mano e ancora le lacrime agli occhi per l'emozione.



Marco Mengoni con il brano Due Vite è il vincitore della 73/a edizione del Festival di Sanremo. Secondo è Lazza, terzo Mr. Rain, quarto Ultimo, quinto Tananai. "Volevo dedicare la vittoria a tutte le donne che hanno partecipato al festival": sono le prime parole che Marco Mengoni pronuncia subito dopo la vittoria al festival di Sanremo. "Siamo arrivati in finale in cinque ragazzi e quindi credo sia giusto dedicarlo alle artiste che hanno portato pezzi meravigliosi su questo palco", ha aggiunto con il premio in mano e ancora le lacrime agli occhi per l'emozione.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare