Sport 346

Marco Argentati: "A Caltanissetta impianti sportivi in stato pietoso, quali i progetti dell'amministrazione?"

A scrivere il dirigente del settore giovanile della Nissa: "Ad oggi nulla è stato fatto per l'inizio della nuova stagione di molti sport"

Redazione

29 Luglio 2021 09:03

"Periodicamente qualcuno si prende la responsabilità di scrivere qualcosa sullo stato, pietoso, dei nostri impianti “sportivi”. Oggi lo voglio fare io. Come cittadino innanzitutto, come genitore e in ultimo, come dirigente di una società di calcio giovanile rappresentativa della città tutta, quantomeno per il nome che porta". A scrivere è Marco Argentati dirigente del settore giovanile della Nissa di Natale Ferrante. "Ad oggi, 28 Luglio 2021, nulla, che sappia io, è stato fatto per far sì che la nuova stagione (poco meno di due mesi, Covid permettendo) possa avere inizio nelle condizioni che i nostri ragazzi meritano. Parlo di calcio ma anche di nuoto, pallavolo, basket, calcio a 5 e via dicendo. Io per passione e per amore in questi ultimi nove anni mi sono speso parecchio. Chi mi conosce lo sa. E vorrei continuare a dare il mio piccolo contributo per una causa che sta a cuore a molte famiglie e a molti ragazzi/e.

Credo che sarebbe doveroso che chi è al timone della barca, prima che affondi definitivamente, faccia sentire la propria voce e spieghi alla cittadinanza quali sono i progetti, se ci sono, e quali sono le prospettive da qua in avanti. Noi abbiamo il diritto di sapere, ma soprattutto abbiamo il diritto e il dovere di fare sentire la nostra voce. Sarebbe cosa giusta e bella che gli amministratori della cosa pubblica facessero chiarezza magari convocando gli addetti ai lavori e tutti coloro i quali hanno voglia di esprimere la propria opinione. Io per primo vorrei smettere di usare questo mezzo per leggere o scrivere di questi temi. Mi piacerebbe un giorno - conclude Argentati - poter usare questo mezzo per esprimere la mia soddisfazione ed il mio plauso ad obiettivo raggiunto"



"Periodicamente qualcuno si prende la responsabilità di scrivere qualcosa sullo stato, pietoso, dei nostri impianti "sportivi". Oggi lo voglio fare io. Come cittadino innanzitutto, come genitore e in ultimo, come dirigente di una società di calcio giovanile rappresentativa della città tutta, quantomeno per il nome che porta". A scrivere è Marco Argentati dirigente del settore giovanile della Nissa di Natale Ferrante. "Ad oggi, 28 Luglio 2021, nulla, che sappia io, è stato fatto per far sì che la nuova stagione (poco meno di due mesi, Covid permettendo) possa avere inizio nelle condizioni che i nostri ragazzi meritano. Parlo di calcio ma anche di nuoto, pallavolo, basket, calcio a 5 e via dicendo. Io per passione e per amore in questi ultimi nove anni mi sono speso parecchio. Chi mi conosce lo sa. E vorrei continuare a dare il mio piccolo contributo per una causa che sta a cuore a molte famiglie e a molti ragazzi/e. Credo che sarebbe doveroso che chi è al timone della barca, prima che affondi definitivamente, faccia sentire la propria voce e spieghi alla cittadinanza quali sono i progetti, se ci sono, e quali sono le prospettive da qua in avanti. Noi abbiamo il diritto di sapere, ma soprattutto abbiamo il diritto e il dovere di fare sentire la nostra voce. Sarebbe cosa giusta e bella che gli amministratori della cosa pubblica facessero chiarezza magari convocando gli addetti ai lavori e tutti coloro i quali hanno voglia di esprimere la propria opinione. Io per primo vorrei smettere di usare questo mezzo per leggere o scrivere di questi temi. Mi piacerebbe un giorno - conclude Argentati - poter usare questo mezzo per esprimere la mia soddisfazione ed il mio plauso ad obiettivo raggiunto"

Ti potrebbero interessare