Marcia antimafia da Bagheria a Casteldaccia, 70 adesioni per domani nel quarantesimo anniversario della prima manifestazione

Il raduno è previsto alle 8,30 con partenza 9 presso via Diego D'Amico 30 a Bagheria (presso Scuola Carducci)

Settanta le adesioni da tutta la Sicilia alla marcia antimafia Bagheria-Casteldaccia, promossa dal Centro Pio La Torre che si svolgerà domani nel quarantesimo anniversario della prima manifestazione. Scuole di ogni ordine e grado, Amministrazioni pubbliche, Enti ed associazioni, Università, Associazioni antimafia, la Diocesi di Palermo, le chiese locali, le associazioni cattoliche, sindacati confederali e le forze dell'ordine. La marcia ripercorrerà la strada dei Valloni che quarant'anni fa era la via di fuga dei killer di centinaia di assassini nel "triangolo della morte" e ora intitolata "Via della marcia antimafia 26 febbraio 1983". Il raduno è previsto alle 8,30 con partenza 9 presso via Diego D'Amico 30 a Bagheria (presso Scuola Carducci) il percorso continuerà per via Papa Giovanni XXIII direzione via De Spuches, proseguirà per via De Spuches per poi imboccare la strada provinciale 88 fino ad arrivare a Casteldaccia. Da qui si proseguirà da via Pedone, via San Giuseppe, via Roma per concludere su Piazza Matrice dove è stato allestito il palco. Tutti insieme per dire no alla mafia lungo la ''Strada del Vallone'', in passato, secondo gli investigatori, utilizzata come via di fuga dei killer e dai latitanti mafiosi. (ANSA).



