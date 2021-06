Attualita 310

Mara Venier torna in Tv e rivela: "Parte del mio viso ha perso la sensibilità. Sono stati giorni difficili"

po giorni di doloroso silenzio, Mara Venier è riapparsa su Instagram per salutare i suoi follower

19 Giugno 2021 16:34

Mara Venier tornerà alla guida di Domenica In per l'ultima puntata della stagione. Ma davanti alle telecamere la conduttrice si presenterà con i segni dell'incubo che sta vivendo da ormai due settimane. Con il volto semi paralizzato per colpa della lesione di un nervo dopo un intervento ai denti andato male. Dopo giorni di doloroso silenzio, Mara Venier è riapparsa su Instagram per salutare i suoi follower, svelando di essere pronta a concludere la stagione del suo programma su Rai Uno nonostante le difficoltà fisiche. La conduttrice è stata costretta a saltare l'ultima puntata di Domenica In - quella in programma il 13 giugno - per colpa della paresi facciale, che l'ha colpita all'improvviso dopo un intervento di routine ai denti. Un'operazione finita nel peggiore dei modi: lesione di un nervo che ha portato, come conseguenza, alla paralisi facciale.

"Ho una paresi totale a tutta la faccia: bocca, naso, guancia. Zero sensibilità", ha raccontato al Corriere della Sera, poche ore dopo l'intervento riparatore fatto in una clinica romana per rimediare al danno subito nel precedente intervento. Giorni difficili che l'hanno provata sia sotto l'aspetto fisico che sotto quello psicologico, ha confessato la Venier al Corriere. Ma nonostante il dramma vissuto e la paura, Mara Venier ha deciso di portare a termine la sua stagione televisiva. Con un breve video pubblicato nelle Storie del suo profilo Instagram, la presentatrice è tornata a salutare i suoi seguaci, aggiornandoli sulla novità: "Sono scomparsa per un po'. Sono stati giorni molto difficili e molto duri. Ma volevo dirvi che io domenica sarò a Domenica In. Voglio e devo tornare in onda anche se il problema non è risolto".

Con lo sguardo provato da giorni di preoccupazioni e dolore, la conduttrice veneziana ha svelato di essere ancora parzialmente insensibile in volto: "Purtroppo parte del mio viso ha perso la sensibilità, per ora. Spero di recuperare molto presto però voglio tornare in tv e riuscire a finire questa edizione di Domenica In". Mara Venier tornerà sul piccolo schermo per l'ultima puntata di Domenica In il 20 giugno per concludere la stagione. Ma soprattutto per superare la paura vissuta nelle ultime settimane e un blocco psicologico, del quale aveva parlato sempre a Domenica In subito dopo l'intervento.(Giornale.it)



