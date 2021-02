Attualita 324

Manutenzione autostrada A19, chiuso lo svincolo di Resuttano sulla carreggiata in direzione Catania

Per chi proviene da Palermo ed è diretto a Resuttano, potrà proseguire fino allo svincolo Cinque Archi

Redazione

18 Febbraio 2021 16:00

Sono stati portati a termine gli interventi di manutenzione programmata del viadotto Irosa I, nell'ambito del piano di manutenzione straordinaria da 850 milioni di euro in corso lungo tutta l'autostrada A19 "Palermo-Catania". I lavori eseguiti sulle due carreggiate del viadotto hanno comportato la sostituzione delle barriere di sicurezza laterali oltre che interventi di risanamento locale degli impalcati e il rifacimento della pavimentazione e della segnaletica orizzontale e verticale.

La conclusione di tali lavori renderà quindi possibile la riduzione del preesistente doppio senso di circolazione dai precedenti 9 km a 7,4 km.

Da oggi, per consentire la prosecuzione degli interventi di risanamento del viadotto Cannatello nonché l'avvio degli interventi di sostituzione delle barriere di sicurezza sui viadotti San Giuseppe, Irosa II, Palumba I e Palumba II, resterà in vigore il doppio senso di circolazione tra il km 81,500 e il km 88,900.

Lo svincolo di Resuttano, posto al km 83,700, rimarrà pertanto non fruibile ai veicoli provenienti da Palermo diretti a Resuttano, che potranno proseguire sino allo svincolo Cinque Archi dove, eseguita l'inversione di marcia, potranno immettersi in autostrada in direzione Palermo e raggiungere lo svincolo.





Sono stati portati a termine gli interventi di manutenzione programmata del viadotto Irosa I, nell'ambito del piano di manutenzione straordinaria da 850 milioni di euro in corso lungo tutta l'autostrada A19 "Palermo-Catania". I lavori eseguiti sulle due carreggiate del viadotto hanno comportato la sostituzione delle barriere di sicurezza laterali oltre che interventi di risanamento locale degli impalcati e il rifacimento della pavimentazione e della segnaletica orizzontale e verticale.

La conclusione di tali lavori renderà quindi possibile la riduzione del preesistente doppio senso di circolazione dai precedenti 9 km a 7,4 km.

Da oggi, per consentire la prosecuzione degli interventi di risanamento del viadotto Cannatello nonché l'avvio degli interventi di sostituzione delle barriere di sicurezza sui viadotti San Giuseppe, Irosa II, Palumba I e Palumba II, resterà in vigore il doppio senso di circolazione tra il km 81,500 e il km 88,900.

Lo svincolo di Resuttano, posto al km 83,700, rimarrà pertanto non fruibile ai veicoli provenienti da Palermo diretti a Resuttano, che potranno proseguire sino allo svincolo Cinque Archi dove, eseguita l'inversione di marcia, potranno immettersi in autostrada in direzione Palermo e raggiungere lo svincolo.





News Successiva Autostrada A19, svincolo di Resuttano: da lunedì interventi di pavimentazione sulle rampe

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare