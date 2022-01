Attualita 384

Manutenzione delle strade comunali, le Spighe: "Assegnati a San Cataldo 125 mila euro"

Gli Enti riceveranno l'80% dei fondi previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori

Redazione

Il Movimento Le Spighe di San Cataldo, rende noto che lo scorso 14 gennaio 2022 è stato firmato il Decreto del Ministero dell’Interno di assegnazione ai comuni del contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022 e 2023. Tra gli enti beneficiari individuati nell'allegato A) figura anche il Comune di San Cataldo, destinatario di un contributo di € 125.000,00 per il corrente anno e di ulteriori € 62.500,00 per l’anno 2023. Si prevede che gli Enti riceveranno l'80 per cento del contributo assegnato previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori ed il restante 20 per cento previa trasmissione allo stesso Ministero del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Come precisato dalla Circolare n. 6 del 17 gennaio scorso, i comuni sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all’anno 2023, a pena di decadenza.L’Assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Emma e i Consiglieri Mario Lupica, Chiara Fulco e Massimo Emma dichiarano che i fondi assegnati consentiranno di eseguire degli interventi mirati e contribuiranno certamente a risolvere l’annosa questione della manutenzione stradale, a cui di recente si è in parte posto rimedio con le sole risorse a disposizione del Comune.



