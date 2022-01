Attualita 126

Manutenzione delle strade, Cancelleri (M5S): "Ai comuni nisseni oltre 900 mila euro"

Gli enti locali avranno la possibilità di migliorare le condizioni delle strade comunali

Redazione

“Con il decreto del Ministero dell’Interno del 14 gennaio scorso sono stati assegnati agli enti locali contributi per un valore complessivo pari a 200 milioni di euro per l’anno in corso e 100 milioni di euro per l’anno 2023 destinati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano” annuncia la deputata pentastellata Azzurra Cancelleri in merito all’assegnazione di nuove risorse nazionali agli enti locali.

E spiega: ”Questi contributi derivano da un importante stanziamento inserito in legge di bilancio al fine di consentire agli enti locali di migliorare le condizioni di strade comunali e marciapiedi e di dotarsi di un buon arredo urbano. Per poter ricevere l’80% dei contributi è necessario che entro il 30 luglio prossimo vengano avviati i lavori, il restante 20% della somma verrà successivamente liquidata solo dopo la trasmissione al Ministero dell’Interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.”

“Nel complesso, i comuni della provincia nissena sono assegnatari di oltre 900 mila euro per la realizzazione di tali interventi, per questo ho provveduto ad informare i sindaci del territorio di questa importante occasione, auspicando che verranno poste in essere tutte le attività necessarie al regolare avvio dei lavori al fine di migliorare le condizioni delle nostre strade comunali ed arricchire l’arredo urbano” conclude la Cancelleri.



