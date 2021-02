Attualita 199

Manutenzione della discarica, il Comune di Gela ricerca personale: è possibile inviare il proprio curriculum

Verranno prese in considerazione solo le candidature di soggetti con esperienza nel settore della gestione rifiuti

Redazione

15 Febbraio 2021 19:07

Si comunica che lo scorso 10 febbraio è stato affisso sull'albo pretorio on line, sul sito del Comune di Gela, l'avviso relativo all'acquisizione di CV per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, tramite agenzia interinale, per le esigenze di continuità del servizio di conduzione e manutenzione della discarica e dell'impianto per il trattamento meccanico biologico (TMB) di contrada Timpazzo, a Gela.RUP del procedimento è l'arch. Mario Cernigliaro.

Per la selezione di personale da somministrare ad impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.R.L verranno prese in considerazione solo le candidature di soggetti con esperienza nel settore della gestione rifiuti (architetti, ingegneri, geometri, periti industriali – chimici – elettrici – elettronici, conduttori mezzi pesanti e/o industriali, operatori). Ecco il link per inviare la propria candidatura: https://www.temporary.it/temporary_palermo/



