Manutenzione all'acquedotto Fanaco: stop all'erogazione idrica in nove comuni del nisseno

I comuni interessati sono Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Delia, Milena, Montedoro, Mussomeli, Sommatino e Sutera

Redazione

24 Febbraio 2021 16:38

Siciliacque comunica che alle ore 08:00 del 25/02/21 sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Fanaco per eseguire un intervento di riparazione urgente in c.da Montagna in territorio di Montedoro. Ne consegue che in tutti i comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Delia, Milena, Montedoro, Mussomeli, Sommatino, Sutera domani sarà interrotta la distribuzione idrica.Caltaqua comunicherà tempestivamente i tempi di ripresa e i turni di distribuzione.



