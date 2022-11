Politica 898

Manovra bilancio. Reddito di cittadinanza, caro bollette e pensioni minime: ecco cosa ha deciso il Governo

Approvata dal Cdm la Manovra economica da 35 miliardi per il 2023. La premier: 'Nessun condono, annullate cartelle sotto 1000 euro. Per tutte le altre maggiorazione unica del 3% e rateizzazione'

Approvata dal Cdm la Manovra economica da 35 miliardi per il 2023. Meloni la definisce "coraggiosa". "Sono molto soddisfatta del lavoro fatto con questa manovra perché non si limita a un lavoro ragionieristico ma fa scelte politiche e la presenta un governo che in appena un mese ha scritto e presentato una manovra che ricalca e racconta di una visione politica", ha detto la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa dopo l'approvazione della manovra.

Lo Stato interviene per calmierare le bollette per le famiglie, prima con un Isee massimo di 12.000 euro e noi lo portiamo a 15 mila euro. La platea per le famiglie si allarga ma chiaramente la misura è per quelle più bisognose e vale 9 miliardi di euro". Nella manovra ci sono "tre tasse piatte", tra cui quella "sui redditi incrementali alle partite Iva che hanno una tassa piatta del 15% sul maggiore utile conseguito rispetto al triennio precedente con soglia massima 40 mila euro, il che dimostra che si tratta di una misura rivolta al ceto medio, che non favorisce i ricchi e riconosce i sacrifici di chi lavora", ha spiegato Giorgia Meloni. La premier ricorda l'aumento della flat tax a 85mila euro e "l'intorduzione della tassa piatta al 5% sui premi di produttività fino a 3mila euro contro il 10% previsto attualmente e fa il paio con estensione fringe benefit".

"Sul congedo parentale: io ho sempre pensato che molte madri non se lo potessero permettere con il 30% della retribuzione. Noi abbiamo aggiunto un mese di congedo facoltativo retribuito all'80% e utilizzabile fino al sesto anno di vita. Una sorta di salvadanaio del tempo senza ritrovarsi in condizione economiche difficili".

"Rinviamo l'entrata in vigore della plastic tax e sugar tax" di un anno. Così la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa dopo l'approvazione della manovra. E ha aggiunto: "Introduciamo i buoni per lavori in agricoltura e nel settore della cura della persona in particolare per lavori domestici fino a 10 mila euro. E' una misura per regolarizzare il lavoro stagionale e occasionale che si deve accompagnare a controlli molto rigidi per evitare storture".

"I provvedimenti per la famiglia e natalità valgono un miliardo e mezzo di euro, una scelta che non ha molti precedenti. L'assegno unico viene aumentato del 50% a tutti per il primo anno di vita del bambino, del 50% per tre anni per le famiglie numerose. L'Iva su tutti i prodotti della prima infanzia sarà al 5% e anche per quello che riguarda i dispositivi igienici femminili non compostabili, vengono confermate le misure per acquisto della prima casa sulle giovani coppie". "Come promesso, la voce maggiore di spesa della manovra riguarda il tema del caro bollette: su una manovra di 35 miliardi, i provvedimenti per l'energia sono di circa 21 miliardi, ovviamente le due scelte fondamentali riguardano i crediti di imposta per le aziende, per cui è previsto un credito che si applica su parte dell'aumento che le imprese hanno fatto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Quindi noi confermiamo e aumentiamo i crediti dal 40 al 45% per le aziende energetivore e fino al 35% per le non energivore".

"Rivaluteremo le pensioni" con le "minime al 120%" ma con un meccanismo di aumento fino a 2000 euro ma poi "mano a mano l'aumento diminuisce fino alle pensioni oltre 10 volte la minima, cioè sopra i 5mila per le quali l'indicizzazione la finiamo al 35%", ha spiegato Meloni. La manovra in materia pensionistica interviene "sullo scalone pensionistico che sarebbe scattato dal 1 gennaio, senza un intervento dal 1 gennaio sarebbe scattata la pensione a 67 anni": si potra' andare in pensione "a 62 anni con 41 di contributi, ma con dei paletti di buon senso. Chi decide di entrare in questa finestra, fino a maturazione dei requisiti non potrà prendere una pensione superiore a 5 volte la minima, quindi tra i 62 e i 67 anni, fino a maturazione dei requisiti".

Sul reddito di cittadinanza, "siamo fedeli ai nostri principi si continua a tutelare chi non può lavorare, aggiungiamo anche le donne in gravidanza, ma per chi può lavorare si abolirà alla fine del prossimo anno e non potrà essere percepito per più di 8 mesi e decade alla prima offerta di lavoro". "Vedo forze politiche che chiamano la piazza, va bene tutto però vorrei sapere se chi lo ha pensato lo ha immaginato come uno strumento dello Stato per occuparsi delle persone dai 18 ai 60 anni. C'è gente che lo prende da tre anni evidentemente non ha funzionato o per alcuni italiani deve andare all'infinito io credo che lo Stato debba occuparsi di loro a trovare un posto di lavoro".

"Non abbiamo fatto quella scelta perché non potendo distinguere il reddito di chi acquista quei beni, la misura sarebbe andata anche a chi non ne aveva bisogno", ha spiegato Giorgia Meloni dicendo perché non è stata introdotta la cancellazione dell'Iva su beni primari come pane e latte. "Abbiamo pensato di selezionare alcuni alimenti - ha aggiunto - e usare 500 milioni per abbassare il prezzo su quei beni usando la rete dei Comuni e abbiamo in mente di fare un appello ai produttori e distributori per aiutarci. Diremo chi aderirà, calmierando il prezzo, e quindi diremo quali hanno aderito alla nostra iniziativa e dove si possono spendere quelle risorse". Nell'ambito della discussione sulla manovra in maggioranza "non ho visto egoismi ma voglia di lavorare nella linea decisa" per questo "ringrazio i partiti della maggioranza". Ora "speriamo che nell'iter parlamentare possa essere migliorata" con i contributi "anche dell'opposizione e speriamo in un atteggiamento serio e responsabile come quello avuto da noi".

"Lo spirito da cui muoviamo è un rapporto diverso tra Stato e contribuente: lo Stato non è più aggressivo e punitivo ma giusto e comprensivo verso chi è in difficoltà": dice la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa parlando della "tregua fiscale" inserita in manovra e assicurando che "non esiste alcun condono ma solo operazioni vantaggiose per lo stato". Vengono "annullate - spiega - le cartelle inferiori a 1000 euro e antecedenti al 2015. Per tutti gli altri si paga il dovuto con una maggiorazione unica del 3% e la rateizzazione". Nella manovra finanziaria ci sarà "una norma di contrasto alla concorrenza sleale a esercizi 'apri e chiudi' cioè quelli che aprono, non versano un euro alle casse dello Stato, chiudono prima dei controlli, spariscono e ricominciano da capo. Ora quando l'Agenzia delle entrate ha avvisaglie, convoca (quegli imprenditori, ndr) e se non ha le rassicurazioni necessarie, può cancellare l'Iva o chiede una fideiussione sul pagamento delle tasse". Meloni ha concluso: "E' una misura di buon senso, perché i commercianti devono essere difesi".

"C'è la proroga dell'Iva fino a marzo sul gas, una parte delle risorse è per la ridefinizione della norma degli extraprofitti che supera alcuni elementi di contestazione. Recuperiamo circa 2,5 miliardi e alziamo aliquota da 25% a 35%", ha aggiunto Meloni. "Credo che abbiamo fatto passi in avanti dopo di che per il futuro il tema di un tetto europeo" al prezzo del gas è fondamentale", ha spiegato Meloni replicando a una domanda sul price cap."C'è chi chiede lo scostamento, quel che va fatto si farà ma a me dare 30 miliardi alla speculazione non mi fa felice: sono risorse che vorrei spendere altrimenti, è un pozzo senza fondo se non c'è una soluzione europea. "Ci sarà il consiglio a dicembre, speriamo in una soluzione per cui dopo marzo abbiamo un'altra situazione". "Noi ragioniamo o di avere altri strumenti, come Sure, altrimenti maggiore flessibilità sui fondi già esistenti".

"C'è il taglio del cuneo: non solo confermiamo quello del 2% sui redditi fino a 35mila euro interamente lato lavoratore ma aggiungiamo un ulteriore punto per i redditi fino a 20mila euro". "E' la misura più costosa di tutta la legge di bilancio: costa 4 miliardi di euro e questo indica che l'altra priorità del governo è per aumentare" lo stipendio a "coloro che hanno redditi più bassi". "Noi abbiamo fatto una scelta diversa: al netto delle bollette, la misura più costosa (della manovra, ndr) è il taglio del cuneo fiscale, quindi siamo perfettamente coerenti con gli impegni presi": così la premier Giorgia Meloni rispondendo a una domanda sul taglio del cuneo fiscale e se il suo governo non sia caduto nello stesso errore di quello precedente. Meloni ha negato di "essere incappata nello stesso errore".

Presentando la Nadef avevamo indicato una linea "prudente, responsabile e sostenibile: credo che l'abbiamo dimostrato", con l'aggiunta di un approccio "coraggioso e giusto. Quando si ha il coraggio di prendere scelte anche impopolari è qualcosa di importante", ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il varo della manovra in Cdm. "La presentiamo in modo orgoglioso agli italiani e a tutti i risparmiatori continuano ad aver fiducia, ricordo il successo del Btp Italia". E' con le lacrime agli occhi che il ministro dell'Economia ricorda Roberto Maroni chiamandolo amichevolmente 'Bobo'. Il bonus rinnovato in manovra, che prevede una maggiorazione del 10% per chi resta al lavoro pur con i requisiti per la pensione, "è sua, non mia".

"Il nostro sistema sanzionatorio si attesta al 100-120% dell'imposta - ha detto il viceministro dell'economia Maurizio Leo in conferenza stampa sulla tregua fiscale in manovra -. Questo è il primo intervento su cui siamo intervenuti. Ci sono sanzioni che sono una sorta di esproprio per il contribuente. Noi abbiamo detto: il contribuente che ha presentato una dichiarazione fino al 2021 in modo diligente ma non aveva le risorse finanziarie, deve pagare tutte le imposte. Non è assolutamente un condono né ci sono sanatorie di tipo penale: si applica una sanzione più bassa e si concede uno spettro di pagamento temporale quinquennale".

Con le nuove regole sul Reddito di cittadinanza sono stati "messi in sicurezza coloro che hanno condizioni di difficoltà ulteriore, i nuclei con minori, disabili, anziani e donne in gravidanza". Lo ha assicurato la ministra del Lavoro, Marina Calderone, in conferenza stampa sulla manovra. "C'è un collegamento con la formazione, c'è il passaggio dal sussidio all'attivazione, non come richiamo ma come percorso obbligatorio", ha aggiunto, precisando anche altri elementi: il lavoro stagionale è reso compatibile entro 3.000 euro con il reddito; saranno intensificati i controlli e il beneficio decadrà dopo il rifiuto di un'offerta congrua. "Stiamo lavorando per rivedere tutto il sistema dei controlli. Il fatto che si utilizzi l'autocertificazione è dato dal fatto che i controlli venivano fatti ex post perché la tempistica di corresponsione (30 giorni) non consentiva un controllo puntuale. Stiamo parlando anche con l'Inps per cercare di mettere a sistema i controlli utilizzando al meglio le informazioni e le banche dati". Inoltre, ha detto, "ci sarà un'attenzione specifica per verificare l'effettiva presenza sul territorio italiano dei percettori nel caso siano lavoratori stranieri e sarà fatto coinvolgendo l'Inps". (ANSA)



