Manifestazione pro Palestina domani a Sigonella

È indetta dalla comunità araba e a cui ha aderito il movimento No Muos

Redazione

Si svolgerà domani alle 11 a Sigonella una manifestazione pro Palestina indetta dalla comunità araba e a cui ha aderito il movimento No Muos. «Dalle parabole del Muos a Niscemi ai droni killer che partono dalla base di Sigonella, il nostro territorio diventa centrale nelle guerre imperialiste che gli Usa e l’apparato politico-militare internazionale conducono in Medio Oriente e in ogni altra parte del mondo. Ecco perché siamo convinti che continuare la lotta contro il Muos sia il miglior modo per solidarizzare con il popolo palestinese e con gli israeliani che si oppongono al progetto genocida perpetrato dal governo israeliano», dice una nota dei No Muos.



