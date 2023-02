Manifestazione "No Muos" a Niscemi: non si sono registrati rilievi sotto il profilo dell'ordine pubblico

Sabato pomeriggio si è svolta a Niscemi una manifestazione con corteo indetta dal movimento "no muos" alla quale hanno partecipato circa duecento persone provenienti da varie province siciliane. Al fine di prevenire turbative all'ordine e alla sicurezza pubblica il Questore Emanuele Ricifari ha disposto adeguati servizi preventivi con l'impiego di reparti inquadrati messi a disposizione del Dipartimento della P.S. e unità delle Forze di Polizia territoriali. La manifestazione era stata oggetto di apposita Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia tenutasi in Prefettura, nel corso della quale il Prefetto, il Questore e i vertici delle forze di polizia avevano analizzato le possibili criticità. La manifestazione, che ha attraversato il centro cittadino di Niscemi, si è conclusa in Piazza Vittorio Emanuele III e non si sono registrati rilievi sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica.