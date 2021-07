Manifestazione contro il green pass a Caltanissetta: immagini al vaglio della polizia

Sono al vaglio della polizia le immagini della manifestazione contro il green pass organizzata sabato in piazza della Repubblica a Caltanissetta. I manifestanti, che erano poche decine nel momento di massimo afflusso, hanno dato il preavviso due giorni prima. A parte qualche slogan come "no alla dittatura", cartelloni e qualche discorso al megafono la manifestazione non ha ottenuto grande successo e - visto anche l'esiguo numero di partecipanti - non ha causato problemi di ordine pubblico. Potrebbero però scattare sanzioni amministrative legate più che altro alle affissioni abusive.