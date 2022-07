Cronaca 540

Mangia ostriche poco prima di partorire: il neonato ricoverato per una sepsi con meningite

La madre negli ultimi giorni di gravidanza avrebbe consumato ostriche e crostacei crudi contraendo una infezione alimentare

Redazione

È ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Santo Stefano a Prato, il neonato di appena dieci giorni al quale è stata diagnosticata una sepsi con meningite. La madre negli ultimi giorni di gravidanza avrebbe consumato ostriche e crostacei crudi contraendo una infezione alimentare che ha poi contratto al figlio: “Il piccolo è stato ricoverato poco dopo la nascita, in quanto ha manifestato importanti sintomi poi risultati legati ad una rarissima infezione da ‘Plesiomonas shigelloides' – si legge in una nota dell'Ausl Toscana centro – che ha tratto origine da una tossinfezione alimentare della madre”. A raccontarlo la giornalista Chiara Ammendola su Fanpage.it. La donna pochi giorni prima di dare alla luce il bambino ha infatti mangiato crostacei e ostriche crude in un noto ristorante cinese di Sesto Fiorentino. A quel punto è stato segnalato il tutto alle autorità competenti che hanno subito disposto un sopralluogo dell'Asl i cui ispettori hanno evidenziato, all'interno del locale, gravissime condizioni di degrado e di sicurezza alimentare.





