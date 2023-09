Cronaca 1072

Maneggia il fucile del padre e si spara alla testa: gravissimo a 23 anni

Le condizioni di salute di un giovane di 23 anni sono gravissime

Redazione

Armeggia col fucile del padre, regolarmente detenuto, e improvvisamente un colpo è partito ferendolo gravemente alla testa. Domenica drammatica ieri a Casalanguida (Chieti) alla notizia che U.D.A., 23 anni, era stato trovato ferito e in gravissime condizioni in casa, in contrada Difesa. Le condizioni del giovane sono drammatiche ed è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Pescara dove è stato elitrasportato dal 118.

Sono quasi le 10 quando si consuma la terribile vicenda. Il giovane è solo in casa, i genitori in quel momento erano assenti; dalla carabina calibro 22 parte un colpo che gli si conficca nella tempia destra. L’indagine dei carabinieri del Norm della compagnia di Atessa, dirette dal capitano Federico Ciancio, cerca di capire la dinamica.



