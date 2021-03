Politica 1308

Mancuso a Cancelleri e al sindaco di Caltanissetta: "Criticano Miccichè ma fanno di peggio, ipocriti"

Il deputato di Forza Italia al Parlamento siciliano attacca i due esponenti politici grillini per il mancato rispetto delle regole

Redazione

27 Marzo 2021 13:02

“Lo spettacolo visto in queste ore è frutto di un atteggiamento ipocrita e di sprezzo delle regole che però valgono per tutti, anche se sei il sindaco di Caltanissetta o il sottosegretario Cancelleri. Forse i 5 Stelle dimenticano che la città è in piena zona rossa, e mangiare un panino in gruppo fuori l’attività commerciale, creando assembramenti, ovviamente senza mascherina, con tanto di foto celebrativa, è un’offesa a tutti i siciliani, non solo ai nisseni. Eppure l’accorato appello del sindaco Gambino alla cittadinanza era chiaro: non fermatevi nei bar per consumare cibo da asporto”. Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso.

“Le immagini purtroppo parlano chiaro – conclude il Parlamentare. Non ci sono giustificazioni che reggano un tale abuso delle cariche istituzionali. Ricordo però al sindaco Gambino, che in una delle attività che gli riesce meglio – farneticare – aveva accusato il presidente Micciché di proteggere la casta nel chiedere il vaccino per deputati e dipendenti dell’Ars. In ballo non c’era un capriccio, bensì la chiusura della Finanziaria, la legge più importante della Regione, specie in questo periodo emergenziale. Purtroppo i fatti hanno dato ragione al Presidente e adesso abbiamo dovuto stoppare i lavori per procedere ai controlli, con tutti i rischi in termini di incertezze per stipendi, ristori e aiuti a tanti siciliani. È proprio vero, chi di populismo ferisce, di populismo ferisce”.



"Lo spettacolo visto in queste ore è frutto di un atteggiamento ipocrita e di sprezzo delle regole che però valgono per tutti, anche se sei il sindaco di Caltanissetta o il sottosegretario Cancelleri. Forse i 5 Stelle dimenticano che la città è in piena zona rossa, e mangiare un panino in gruppo fuori l'attività commerciale, creando assembramenti, ovviamente senza mascherina, con tanto di foto celebrativa, è un'offesa a tutti i siciliani, non solo ai nisseni. Eppure l'accorato appello del sindaco Gambino alla cittadinanza era chiaro: non fermatevi nei bar per consumare cibo da asporto". Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso. "Le immagini purtroppo parlano chiaro - conclude il Parlamentare. Non ci sono giustificazioni che reggano un tale abuso delle cariche istituzionali. Ricordo però al sindaco Gambino, che in una delle attività che gli riesce meglio - farneticare - aveva accusato il presidente Micciché di proteggere la casta nel chiedere il vaccino per deputati e dipendenti dell'Ars. In ballo non c'era un capriccio, bensì la chiusura della Finanziaria, la legge più importante della Regione, specie in questo periodo emergenziale. Purtroppo i fatti hanno dato ragione al Presidente e adesso abbiamo dovuto stoppare i lavori per procedere ai controlli, con tutti i rischi in termini di incertezze per stipendi, ristori e aiuti a tanti siciliani. È proprio vero, chi di populismo ferisce, di populismo ferisce".

Ti potrebbero interessare