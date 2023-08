Attualita 851

Mancata attivazione del corso di laurea in Scienze biologiche a Caltanissetta, il consigliere dell'Ordine Damico: "Una notizia che ci ha colto di sorpresa"

"Ci auguriamo, e in tal senso saremo a fianco dell'università di Palermo, che questo blocco momentaneo possa essere superato"

Redazione

Si apprende dalla stampa che il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie biologiche presso il Consorzio Universitario di Caltanissetta, programmato per l'anno accademico 2023/2024, non sarà attivato. Il sottoscritto, nella qualità di Consigliere dell'Ordine dei Biologi della Sicilia, era stato a suo tempo delegato a seguire e sostenere l'attivazione del corso di laurea da parte dell'Università di Palermo presso il polo di Caltanissetta, già fortemente identificato nell'ambito bio-sanitario, grazie alla già consolidata presenza del corso di laurea in medicina, del corso di ingegneria biomedica e di scienze infermieristiche.

La notizia ci ha colto di sorpresa ed ovviamente ci dispiace, perché il corso di laurea in Scienze e Tecnologie biologiche rappresenta una opportunità formativa molto importante per i futuri biologi che potranno in futuro spendere le competenze acquisite in nuovi ambiti professionali e lavorativi. Ci auguriamo, e in tal senso saremo a fianco dell'università di Palermo, che questo blocco momentaneo possa essere superato, offrendo così ai tanti giovani che avevano manifestato interesse per questo nuovo ambito formativo, di potervi accedere presso il Polo di Caltanissetta.

Dott. Gaetano Damico



