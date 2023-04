Salute 336

Mancano i medici: chiude il reparto di Chirurgia dell'ospedale di Canicattì

Non si tratta della prima volta che il reparto va in "letargo" per mancanza di risorse umane

Redazione

Chiude per carenza di medici il reparto di chirurgia dell’ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì. La notizia è riportata dal quotidiano La Sicilia. A cambiare la situazione è stato il pensionamento dell'ultimo sanitario in servizio. Tutti interventi saranno spostati all’ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. Non si tratta della prima volta che il reparto va in "letargo" per mancanza di risorse umane. Situazione che si ripete considerando che già nel recente passato il reparto aveva subito interruzioni per lo stesso problema. Adesso si attendono le dovute contromisure dell’Asp di Agrigento per rimettere in funzione l’Unità.



